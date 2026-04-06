İçişleri Bakanı Çiftçi valilerle "güvenlik" toplantısı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi video konferans sistemi üzerinden valilerle bir araya geldi.

Güvenlik konulu gerçekleşen toplantıyla ilgili İçişleri Bakanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında, valilerimizle video konferans sistemi üzerinden 'Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda; asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı. Milletimizin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları titizlikle takip ediyor; sahadaki etkinliği her geçen gün daha da artırıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"