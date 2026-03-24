İçişleri Bakanı Çiftçi'ye soruldu: Zeydan Karalar neden göreve iade edilmiyor?

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye edilmesine rağmen görevine iade edilmemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Şevkin, 212 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilen Karalar’ın görevine iade edilmemesinin kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtığını belirterek, seçilmiş yerel yöneticilerin görevden uzaklaştırılmasının istisnai bir tedbir olması gerektiğini vurguladı.

ŞEFFAF BİÇİMDE AÇIKLANMALI

Tahliye sonrası göreve iadenin yapılmamasının hukuki, idari ve demokratik teamüller açısından soru işaretleri doğurduğunu ifade eden Şevkin, yerel yönetimlerde seçilmiş iradenin korunmasının demokratik hukuk devleti ilkesinin gereği olduğunu kaydetti.

Şevkin, Adana halkının oylarıyla seçilen belediye başkanının görevine iade edilmemesinin hukuki dayanağının kamuoyu tarafından merak edildiğini, konunun şeffaf biçimde açıklanmasını istedi.

Şevkin, Bakan Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: