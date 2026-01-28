İçişleri Bakanı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 1 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yakalanan şüpheliler, Interpol–Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye’ye getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Kırmızı bültenle aranan kişiler arasında örgüt yöneticiliği, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan isimler bulunuyor. Yakalananlardan 9’u Gürcistan’da, 2’si Almanya’da, 1’i Ermenistan’da ve 1’i Karadağ’da gözaltına alındı.

Ulusal seviyede aranan bir kişi de Gürcistan’da yakalandı.

İade sürecinin, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler ile Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.