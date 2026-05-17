İçişleri Bakanı duyurdu: Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden iki polis yaşamını yitirdi

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Tekirdağ'da iki polis memuru silahlı kavga olayına müdahale sırasında hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren polis memurlarının isimlerinin Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olduğu açıklandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı.

Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Vali Recep Soytürk ile Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun."