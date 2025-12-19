İçişleri Bakanı “gereği yapıldı” demişti: Adalet Bakan Yardımcısı’yla poz verdiler

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan 11 Aralık’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adalet Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Yılmaz’ı makamında ziyaret ettik. Gösterdiği nazik misafirperverlik için kendisine teşekkür ediyorum” dedi ve Bakan Yardımcısı Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı.

SAHTE KART BASMIŞLARDI

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin’in İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.

Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya, şöyle devam etmişti:

"Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

Ancak Aydoğan ile Vançin yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildi.