İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in tablosunu makam odasına asması eleştirilen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şimdi de II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti.

  • 30.05.2026 12:36
  • Güncelleme: 30.05.2026 12:43
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti. Çiftçi'ye ziyareti sırasında laiklik karşıtı açıklamalarıyla hatırlanan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Bakan Çiftçi ziyareti sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"TBMM 27. Dönem Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile birlikte cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret ettik.

Aziz hatırasını rahmetle yad ederken, tarihimize, ecdadımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha tefekkür ettik.

Tarihine sahip çıkan milletler geleceğini de güçlü inşa eder. Rabbim ecdadımızın emanetine layık olmayı, bu aziz millete hizmet yolunda onların izinden yürümeyi nasip etsin inşallah."

ODASINA TABLOSUNU ASMIŞTI

Bakan Çİftçi daha önce de makam odasına II. Abdülhamid'in tablosunu asmıştı. Çiftçi'nin bu tavrı sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

