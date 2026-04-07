İçişleri Bakanı'ndan İsrail Konsolosluğu açıklaması: 2 kişi daha yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişinin daha yakalandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden 1'inin öldürülürken, 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Saldırganların İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldiği, uzun namlulu silahlarla bina önünde görev yapan polislere ateş açtıkları belirtildi.

Öldürülen saldırganın isminin Yunus Emre S. yaralıların isimlerinin ise Onur Ç. ve Enes Ç. olduğu öğrenildi.