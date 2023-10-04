İçişleri Bakanı Yerlikaya: 15 ilde 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında 15 ilde 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önündeki bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Ağrı'da ise sınırdan kaçmaya çalışan 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Yerlikaya; İstanbul, Van, Urfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Maraş ve Denizli'de toplam 37 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK "KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA İSTANBUL, VAN, ŞANLIURFA, ELAZIĞ, DÜZCE, DİYARBAKIR, BURSA, EDİRNE, KIRKLARELİ, KİLİS, IĞDIR, HATAY, ADANA, KAHRAMANMARAŞ VE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ MENSUBU YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2023
AYNI… pic.twitter.com/6944b0Vz7d