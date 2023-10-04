Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 15 ilde 37 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki bombalı saldırı sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında 15 ilde 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncel
  • 04.10.2023 09:32
  • Giriş: 04.10.2023 09:32
  • Güncelleme: 04.10.2023 09:53
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 15 ilde 37 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önündeki bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ağrı'da ise sınırdan kaçmaya çalışan 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Yerlikaya; İstanbul, Van, Urfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Maraş ve Denizli'de toplam 37 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Urfa merkezli 16 ilde PKK operasyonu: 67 şüpheli yakalandı
BirGün'e Abone Ol