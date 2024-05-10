İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde 366 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 20 kentte düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonları hakkında bilgi verdi. Buna göre, operasyonlarda 366 şüpheli yakalandı, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Güncel 10.05.2024 09:09 Giriş: 10.05.2024 09:09

Güncelleme: 10.05.2024 09:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA