İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde 366 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 20 kentte düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonları hakkında bilgi verdi. Buna göre, operasyonlarda 366 şüpheli yakalandı, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen operasyonlarında 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkoçelik-16" operasyonları hakkında detaylara yer verdi.
Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 366 şüpheli yakalandı, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.