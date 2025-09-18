İçişleri Bakanı Yerlikaya: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 2 haftada IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde yapıldı.

Operasyonlarda, IŞİD'e üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan 51 şüpheli jandarma tarafından yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.