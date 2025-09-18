İçişleri Bakanı Yerlikaya: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 32 ilde düzenlenen operasyonlarda IŞİD’e üye olduğu ve örgüte finans sağladığı belirtilen 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, çok sayıda doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde yapıldı.
Operasyonlarda, IŞİD'e üye olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan 51 şüpheli jandarma tarafından yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
