İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi, 55 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Adana merkezli 6 kentte düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.

55 kişinin gözaltına alındığı operasyona dair bilgi veren Yerlikaya, çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyurdu.