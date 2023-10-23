İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi, 55 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Adana merkezli 6 kentte düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.
Yerlikaya X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.
55 kişinin gözaltına alındığı operasyona dair bilgi veren Yerlikaya, çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyurdu.
ADANA MERKEZLİ 6️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA BAYĞARALAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 5️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
OPERASYON DEVAM EDİYOR❗️
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)… pic.twitter.com/eXFv25goU0