İçişleri Bakanı Yerlikaya boykota karşı alışverişte, asayiş berkemal

İBB’ye yönelik operasyonla başlayan ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yükselen toplumsal tepki bugün ülke genelinde ekonomik boykotla devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bugün daha da ileri taşındı.

Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan genel ekonomikl boykot, siyasi partilerin de çağrısıyla kitleselleşti.

AKP iktidarı ise boykot yapanları suçlamayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "boykot" çağrılarına karşı alışverişe çıktı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da bir mağazadan, mağazanın ismini göstere göstere yaptığı alışverişe ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürünlerimize, esnafımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte 7'den 77'ye bir ve beraber olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."