İçişleri Bakanı Yerlikaya, Brüksel'de temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen göç ve güvenlik konulu Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Yerlikaya, Brüksel'de ayrıca AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi ile bir araya geldi.

Varhelyi de görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, ortak güvenlik ve istikrar için düzensiz göç ile kaçakçılığın engellenmesine yönelik ortak çalışmaya duyulan ihtiyacın ele alındığını bildirdi.