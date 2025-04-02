İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sabaha karşı 'boykot' açıklaması

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, bugün daha da ileri taşınıyor.

Kampüslerde dersleri boykot eden üniversite öğrencilerinin çağrısıyla bugün ülke genelinde alışveriş yapmayarak ekonomik boykot gerçekleştirilecek.

SORUŞTURMA TEHDİDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıklarken, dün akşam peş peşe açıklama yapan yandaşlar ve AKP’li bakanlarla vekiller, boykotu "ekonomiyi şantaj girişimi" olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sabaha karşı saat 03.57'de boykot çağrılarına ilişkin olarak sert bir açıklama yaparak, tüketim boykotu çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirdi ve boykota destek veren CHP'ye tepki gösterdi.

Boykotun halk arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalıştığını, gözaltı ve tutuklamalar sonrasında yapılan açıklamalardaki "işkence" iddialarıyla da Türkiye'ye iftira atıldığını öne süren Yerlikaya, CHP'nin çağrılarını keyifle izleyenlerin başında İsrail'in geldiğini iddia etti.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, 'işkence yapılıyor' diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de ‘'boykot çağrısı’ yapıyorlar.

Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail’in gelmesi, nasıl bir tezahürdür?

Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durdukça, dünya siyasetinde dik ve güçlü bir duruş sergiledikçe, bölgesinde olup bitene seyirci kalmadıkça, hem milletimizin hem de mazlumların hakkını korudukça, birileri yine aynı oyunları sahneye koymaya başladı.

Şimdi de ‘'boykot’' diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek?

Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? ‘Demokratik hak’ kalkanı gölgesinde istenen bu mu?

Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, “işkence yapılıyor” diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de ‘’boykot çağrısı’’ yapıyorlar.



Ana muhalefetin fütursuz… pic.twitter.com/CNCk5DmN6w — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025

Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir!

Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ‘Boykotla değil, üretimle büyürüz!’

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez.

Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!

İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7’den 77’ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz. #BoykotDeğilMilliZarar"