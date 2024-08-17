İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yangınlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos aralığında ülke genelinde yaşanan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 19 orman yangını çıktığını belirttiği açıklamasında toplamda toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.

Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;

📍İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs,

📍Ödemiş ilçesinde 2 şahıs,

📍Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve

📍Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

⚠️Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷"