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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yangınlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos aralığında ülke genelinde yaşanan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 19 orman yangını çıktığını belirttiği açıklamasında toplamda toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

Güncel
  • 17.08.2024 19:28
  • Giriş: 17.08.2024 19:28
  • Güncelleme: 17.08.2024 19:35
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yangınlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı
FOTOĞRAF: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos aralığında ülke genelinde yaşanan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 19 orman yangını çıktığını belirttiği açıklamasında toplamda toplamda 11 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir.

Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen;
📍İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, 
📍Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, 
📍Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve 
📍Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır.

⚠️Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷"

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