İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 5 suç örgütü çökertildi, 57 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında 5 suç örgütünün çökertildiğini, 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KUYU-5” operasyonlarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında 5 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 elebaşının da içerisinde aralarında olduğu 57 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarda Hatay merkezde Ömer Kartopu’nun, Hatay İskenderun’da Ali Ak’ın, Ankara’da Alper Aksoy’un, Çankırı’da Recep Armağan’ın ve Konya’da cezaevinde olan Faris Çokkaynar’ın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonunu 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikayetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu."