İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-19" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 466 firarinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-19" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 4 bin 466 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bu kişilerden 4 bin 436'sının 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Bakan Yerlikaya, ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.