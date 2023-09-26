İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, elebaşı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Çetenin elebaşı gözaltında" açıklamasını yaptı. Toplamda 6 milyar liralık gayrimenkule el koyulan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin 'çökertildiğini' ve çete elebaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, toplamda 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, çetenin Bursa İnegöl merkezli olmak üzere toplamda 4 ilde faaliyet gösterdiğini ve tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını işlediğini söyledi.

Toplamda 6 milyar TL'lik gayrimenkule ve 31 şirkete de el konulduğunu açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda silah, çek ve senetin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.