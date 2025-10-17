İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli kişilerin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. gerekli girişimlerin ardından yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.

Bu şüphelilerden 6'sı Irak, 47ü Gürcistan, 2'si Almanya'da yakalandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan ise birer kişiyi iade etti.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: