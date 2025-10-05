İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 6 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; kırmızı bültenle aranan 6, ulusal düzeyde aranan iki kişinin yurt dışından getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şüphelilerin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Şüphelilerin Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalandığı bildirildi.