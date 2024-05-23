İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronlarından Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. İki baronun 2024 yılının şubat ve nisan ayında Türkiye'ye geldiği bilgisi paylaşıldı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı iki kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği tespit edilen ve Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteni ile aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını bildirdi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama' suçlarından aranan Dedeic ile 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar' suçlarından aranan Ruimwijk'in 2024 yılının Şubat ve Nisan ayında Türkiye'ye geldiği bilgisi paylaşıldı.