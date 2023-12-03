İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütünün yöneticisi olan Shamil Amirov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” organize suç örgütü yöneticilerinden “Shamil Amirov”'un İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır" diye yazdı.