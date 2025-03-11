İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mersin’de 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını, 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde arama yapıldığını aktaran Yerlikaya, 353 yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 silah parçası ele geçirildiğini, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.