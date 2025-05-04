İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Suç teşkil eden paylaşım yapanları adalete teslim edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanların titizlikle takip edildiğini belirterek, "Suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder için AKM'deki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışı saldırıya uğradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'e yönelik saldırı hakkında soruşturma başlattı. Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltına alındığı duyurdu. İçişleri Bakanlığı, saldırganın 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğünü ve müebbet hapis cezası aldığını, 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı. Özgür Özel, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum" diye konuştu.

Sosyal medyada Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün de aralarında bulunduğu bazı isimler, Özel'e yönelik saldırıyla ilgili çirkin paylaşımlar yapmıştı.