İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonlarında 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-19" operasyonlarında, 13 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten adam öldürme, Silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, Hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi" diye yazdı.

Şüphelilerin, elebaşı Boyun'un yurt dışından verdiği talimatla, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunun belirlendiğini bildiren Yerlikaya, "Şüphelilerin, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, lav silahı, 3 el bombası, AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, pompalı tüfek, 74 AK-47 fişeği, AK-47 şarjörü, 15 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 31 pompalı tüfek kartuşu, 3 kar maskesi ve 2 çalıntı plakasız motosiklete el konuldu." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca şunları kaydetti:

"Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."