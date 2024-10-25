İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ saldırısıyla ilgili detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik PKK saldırısına ilişkin detayları paylaştı.

Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde saldırıda yaralananları ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saldırıda 5 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 3'ünün aynı gün taburcu edildiğini anımsatan Yerlikaya, halihazırda toplam 6 hastanede tedavisi süren 19 kişiden 11'inin de taburcu edildiğini, 1 kişinin halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanede tedavi olanların moral ve durumlarının iyi olduğunu aktaran Yerlikaya, yaralanan 7 polis özel harekat personelinden 5'inin taburcu edildiğini söyledi.

"VÜCUDUNDA YÜKLÜ MİKTARDA PLASTİK PATLAYICI VAR"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, TUSAŞ'daki saldırıya ilişkin detaylar hakkında da bilgi verdi.

PKK tarafından gerçekleştirilen saldırının saatinin 15.26 olduğunu, teröristlerin gasbedilen taksiyle söz konusu saatte TUSAŞ'ın nizamiyesine geldiğini ve araçtan bir kadın, bir erkeğin indiğini belirten Yerlikaya, "Sağa sola, masum, ellerinde hiçbir silah olmayan insanlara ateş açıyorlar. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var" dedi.

Saldırıda yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın saldırıda yaralanmasına rağmen karşı ateş açtığını belirten Yerlikaya, "Atakan Şahin kahramanımız, tabancasıyla karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen ateş ediyor. Kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda yüklü miktarda plastik patlayıcı var" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE 730 EMNİYET VE JANDARMA BİRİMİ GELİYOR"

Patlamadan 10 dakika sonra 2 zırhlı araçla jandarma özel harekat ekiplerinin bölgeye geldiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saldırıdan 14 dakika sonra olaya ilk müdahale 2 zırhlı araç ve 10 jandarmamız tarafından yapılmaya başlıyor. Süratle jandarmamız ve emniyetimiz, özellikle Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat Birimlerimiz oraya akın ediyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcı'mız, Ankara Emniyet Müdürü'müz, Emniyet Genel Müdürü'müz, 2 Bakan Yardımcımız olmak üzere oraya en kısa süre içerisinde 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor.

Başta İHA olmak üzere bu olayın olduğu yere, binanın etrafını tamamen çembere almak üzere havadan da unsurlarımız oraya gönderiliyor. 15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. Patlattıktan 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 12 dakika sonra, 15.52'de bir zırhlı araç, 'shortland' dediğimiz araç ve 17 polis özel harekat birimimiz. Erkek teröristin, kadın terörist kendini imha ettikten sonra o mekana en yakın olan yani nizamiyeye en yakın olan akademi binasına girdiğini bildikleri için ve orada çalışan personel olduğunu bildiği için hemen oraya geliyorlar. 15.52'de binanın dışı tamamen cam, turnikeler var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak yani oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor."

"HİÇBİR ÖZEL HAREKATIMIZDA BİR MERMİ YARASI BİLE YOK"

Olay yerine gelen zırhlı aracın hızlı bir şekilde turnike ve cama vurarak içeri girdiğini belirten Yerlikaya, çelik koruyucu kalkanlarla 17 özel harekat polisinin saldırganın olduğu binaya girdiğini söyledi.

Panikleyen saldırganın güvenlik güçlerinin üstüne 2 el bombası attığını, 2 polisin hafif şekilde yaralandığını ve saldırganın yukarı katlara doğru kaçtığını belirten Yerlikaya, "Bizim arkadaşlarımız temkinli ama devamlı surette ona atış yapıyor. Yani orada çatışma başlıyor" diye konuştu.

REHİNE DURUMU YAŞANMADI

İçeride herhangi bir şekilde rehine durumunun yaşanmadığının altını çizen Yerlikaya, içeriye girilmekte geç kalınsaydı böyle bir durumun yaşanabileceğine dikkati çekti.

Ekiplerin doğru kararla hızlı bir şekilde içeri girmesinin rehine durumunun yaşanmamasını sağladığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Panikleyen terörist ikinci kata, üçüncü kata çıkıyor ve tuvalete saklanıyor. Orada sıkışıp kalıyor. 16.40 yani bizim polis özel harekat kahramanlarımızın içeriye o muhteşem girişinden tam 48 dakika sonra artık buradan çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. Bütün tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Saat 15.26, nizamiyeye gelip araçtan inip o menfur saldırıyı başlattıkları an. 16.40 polis özel harekat sıkıştırdı, çıkamadı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası bile yok. Hiçbir jandarmamda bir mermi yarası bile yok."

Yerlikaya, Jandarma Özel Harekat ekiplerinin 14 dakikada, idareci ve amirleriyle birlikte 730 personelin de 20 dakika içerisinde olay yerine geldiğini kaydetti.

"BENİM MİLLETİMİ, KAMUOYUNU LÜTFEN YANILTMAYIN"

Bazı sosyal medya ve yayınlarda saldırgan sayılarına ilişkin farklı rakamların verildiğini anımsatan Yerlikaya, ilk andan itibaren edinilen bilgilerin kendileri tarafından ulaştırıldığını belirtti.

Olaya ilişkin yanlış bilgilerin ısrarla servis edildiğini ifade eden Yerlikaya, saldırganların biri kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 2 kişi olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, yetkili olanların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara da diyoruz ki, benim milletimi, kamuoyunu lütfen yanıltmayın" dedi.

Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek, soruşturmayla ilgili sürecin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.