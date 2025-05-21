İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valisi merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı emrine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Tunceli Valiliği'ne, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekaleten görevlendirildiği kaydedildi.