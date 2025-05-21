İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valisi merkeze çekildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini ve yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirdiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı emrine alındığı bildirildi.
Açıklamada, Tunceli Valiliği'ne, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekaleten görevlendirildiği kaydedildi.
Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 21, 2025
Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.