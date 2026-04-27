İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma açıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakanlık, soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan nedeniyle düzenlenen törene belediye basın sorumlusunun alana alınmadığı iddiasıyla gündeme gelen İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, tuhaf ve dikkat çekici bir açıklamaya imza atmıştı.

Açıklamasına Arapça ve Türkçe "Bismillahirrahmanirrahim" yazarak başlayan Eligül, hakkındaki iddiaları reddetmiş, daha sonra da paylaşımını silmişti.

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Eligül, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın "Ayaş Kaymakamı seni unuttuk sanma. TBMM’de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" paylaşımına verdiği "Kes lan" yanıtıyla tepki çekmişti.