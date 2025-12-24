İçişleri Bakanlığı Aziz İhsan Aktaş sorusuna yanıt vermedi

İçişleri Bakanlığı, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla Türkiye’nin adını duyduğu iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile ilgili soruya yanıt vermedi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda önce tutuklanıp 'suç örgütü lideri' olmakla suçlanan, ardından ev hapsi kararı verilip tahliye edilen ve daha sonra ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş'ın AKP’li belediyelerden aldığı ihalelere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) soruldu.

CİMER’e” İçişleri Bakanlığı'nca Aziz İhsan Aktaş'a ihale veren AK Partili belediye başkanları hakkında bir soruşturma-tahkikat başlatıldı mı?” sorusu yönetildi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı İnceleme, Soruşturma ve Denetim Daire Başkanlığı tarafından verilen yanıtta ise “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuz 5690 sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliğinin 5/2e maddesi kapsamında somut bilgi ya da belge içermediği saptanmıştır. Başvurunuzu somut bilgi ya da belgelere dayandırarak tekrardan oluşturmanız halinde başvurunuzun değerlendirileceğini belirtir, ilgi ve anlayışınız için teşekkür eder, saygılar sunarız” denildi.

AKP’li belediyeler hakkında “Bir soruşturma-tahkikat başlatıldı mı?” sorusu ise yanıtsız kaldı.

KAMUDAN MİLYARLIK İHALELER ALDI

Öte yandan Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Bilginay Şirketi’nin kamudan en az 8 milyar 82 milyon TL’lik ihale aldığı anlaşılmıştı.

Şirketin, aralarında TBMM’nin de yer aldığı ihale aldığı diğer bazı kamu kurumları şöyle sıralandı:

• DHMİ: 18 milyon 359 bin TL

• EÜAŞ: 92 milyon 767 bin TL

• Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 49 milyon 12 bin TL

• Yozgat Belediyesi: 16 milyon 777 bin TL

• Yargıtay: 13 milyon 849 bin TL