İçişleri Bakanlığı bürokratı istedi, mahkeme erişime engelledi

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Seyfullah Ordueri’nin talebiyle BirGün’ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım erişime engellendi.

Erişim engeli getirilen paylaşımda, 24 Ocak’ta “Müteahhidi bürokrat kaçırmış!” başlıklı haber yer alıyordu.

Maraş depremlerinde, inşa ettiği binaları yıkılan AKP’li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Müteahhit Yunus Kaya yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin’de yakalanmıştı. Kaya’yı Mersin’e İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Seyfullah Ordueri’nin götürdüğü anlaşılmıştı.

Ancak buna rağmen Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ordureri’nin başvurusuyla, 6 Haziran’da 9 haber ve sosyal medya paylaşımını erişime engelledi. Erişime engeli ve silinme kararı verilen paylaşımlar arasından BirGün’ün habere ilişkin X hesabından yapılan paylaşım da bulunuyor.