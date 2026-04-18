İçişleri Bakanlığı duyurdu: 20 ilde kuvvetli yağış ve sel uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 18 Nisan 2026 Cumartesi günü için 20 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın batısı ve Batman’ın güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzeyinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

BAŞKENT İÇİN DE UYARI

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara çevrelerinde görülecek sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Mersin ve Adana çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bakanlık, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımına bağlı çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. Açıklamada, yetkili kurumların uyarılarının mutlaka dikkate alınması gerektiği vurgulandı.