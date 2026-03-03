İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Özcan, görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık; Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız'ı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken gözaltındaki diğer 10 kişiyi ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Mahkemeye çıkarılan Tanju Özcan ile Süleyman Can, hakimlik kararıyla tutuklanırken, diğer 11 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.