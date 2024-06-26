İçişleri Bakanlığı, gece kulübü yangınıyla ilgili 10 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında yaşanan ve 29 yurttaşın hayatını kaybettiği yangınla ilgili 10 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Gayrettepe'de Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında meydana gelen yangınla ilgili aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 10 belediye personeli hakkında 'soruşturma izni' verdi.

T24'ün haberine göre soruşturma izninin, “belediye personelinin görevi ihmal ettikleri” iddiasıyla verildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ön inceleme sonucunda görevli Mülkiye Başmüfettişleri, gece kulübünün sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren iş yerlerine ruhsat verilmesinden sorumlu olan Beşiktaş Belediyesi’nde görevli kamu görevlilerinin ifadesine başvurdu.



Ayrıca hem iş yeri açma hem de tadilat yapımı süreciyle ilgili gereken idari işlemleri inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz başta olmak üzere ruhsat verme ile itfaiye birimlerinde görev yapan ve evrakta onayları bulunan personelin sorumluluğunun bulunduğunu tespit etti.

Müfettişler, hazırladıkları ön inceleme raporu doğrultusunda yaşananlarda görev ihmali bulunanlar hakkında “soruşturma izni verilmesi” amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan izin verilmesini talep etti. Müfettişlerin bu talebi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından onaylandı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Onayla birlikte, müfettişlerce görevde ihmalleri bulundukları gerekçesiyle ifadelerine başvurulan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz başta olmak üzere toplam 10 belediye personeli hakkında savcılıkça adli soruşturma başlatılacak.

Soruşturma İstanbul Adliyesi’nde görevli memur suçlarından sorumlu başsavcı vekilliğince yürütülecek.

Bilindiği üzere Masquarade’de yaşanan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, 29 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, ortaya çıkan iddialar sonrasında 9 şüpheli hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.