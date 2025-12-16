İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü.

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin sonunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda yarın saat 11.00’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.