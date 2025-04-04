İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu eylemlerindeki polis müdahalesine inceleme başlattı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte, ülke genelinde düzenlenen protestolarda yurttaşlara uygulanan polis şiddeti gündemde.

Tolga Şardan, T24'te bugün yayımlanan yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi büyükşehirlerdeki protestolarda polisin yurttaşa yönelik müdahale tarzının araştırılması ve incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirmesi yaptığını yazdı.

Yaşananların araştırılması çerçevesinde özellikle gözaltı ve nezarethanede tutulma işlemleri konusunda bazı özel ihbar ve şikayetler de incelemeye alındı.

Şardan, haberde "Örneğin, gözaltına alınan bir kadın şüphelinin, 'Erkek polis göğüslerime dokundu, o sırada altıma kaçırdım' şeklindeki açıklamasının açığa çıkartılması amacıyla müfettiş görevlendirmesi yapıldı" ifadelerine yer verdi.

GEZİ EYLEMLERİNDEKİ DENETLEME İLERİ GİTMEMİŞTİ

Gezi Direnişi'ndeki eylemler de sonrasında benzer araştırma ve denetleme yapıldı. Polis amir ve müdürlerinin bilgisine başvuruldu.

Ancak yapılan araştırmalar, inceleme boyutunda kalmış ve ileri gitmemişti.