İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında suç duyurunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, “Perperişan” şarkısı erişime engellenen Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Güncel
  • 18.09.2025 20:03
  • Giriş: 18.09.2025 20:03
  • Güncelleme: 18.09.2025 20:10
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

İçişleri Bakanlığı, müzisyen Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişime engellenmişti. Şarkı, YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellenmişti.

"Perperişan" adlı şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

