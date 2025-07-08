İçişleri Bakanlığı: Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet iddiasıyla tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."