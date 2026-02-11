İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi

İçişleri Bakanlığı'nda saat 14.00 sularında devir teslim töreni düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı olarak atanan eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan teslim aldı.

İlk olarak konuşan eski Bakan Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitliği noktalarında hizmet ettim. Her başlangıcın sonu olduğunun farkındayız. Değerli Valimiz de aynı aşkla yine milletimizin duasını alarak zamanı geldiğinde görevi yeni gelecek arkadaşımıza devredecek. Her başlangıcın bir sonu var. "

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise şöyle konuştu:

"Bugüne kadar görev yapan bütün bakanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın da çok güzel hizmetleri oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarda, bireysel suçlarda büyük mesafe kaydettik. Ben mesleğimde 29'uncu yılımı bitirdim. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip etti bugünleri de gördük. Çok şey öğrendim kendisinden. Buradan halkın rızasını kazanarak ve hoş bir seda bırakarak ayrılmak istiyorum. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur."