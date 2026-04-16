İçişleri Bakanlığı'nda "okul güvenliği" toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başlayan çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendiriliyor.

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçiriliyor.

Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katılıyor.

Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da yer alıyor.

Toplantı, yaklaşık 1 saat sürerken, bakanlar toplantının ardından Kahramanmaraş'a hareket etti. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

14 Nisan Salı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açmıştı. Şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenilmişti.

Dün (15 Nisan Çarşamba) ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İ.A. Mersinli isimli bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 13 öğrenci yaralanmıştı.