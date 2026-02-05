İçişleri Bakanlığı'ndan 10 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda 10 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritasını paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."