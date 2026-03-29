İçişleri Bakanlığı'ndan 18 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hafta sonu yurdun geniş bir kesiminde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı yurttaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda hazırlanan uyarıda, selden çığ riskine kadar birçok olası tehlikeye dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, yağışların etkili olacağı bölgeler ve beklenen hava durumları şöyle:

• Doğu Anadolu: Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari’de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

• Güneydoğu Anadolu: Siirt, Batman’ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

• Akdeniz: Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak yağış beklenirken, 1300 metre üzerindeki yükseklerde yağışın kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

• Batı Karadeniz ve İç Anadolu: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu'nun batısı ile Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

ÇIĞ VE SEL RİSKİ UYARISI

İçişleri Bakanlığı, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada; ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kuvvetli rüzgârın yanı sıra, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski bulunduğu hatırlatıldı. Yurttaşlardan yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.