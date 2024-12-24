İçişleri Bakanlığı'ndan 6 ile turuncu kodlu yağış uyarısı

İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta için turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgileri ve yapılan değerlendirmeleri paylaştı.

Buna göre, 24 Aralık 2024 Salı günü 6 ilde İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta için turuncu uyarı verildi. Yapılan açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı bildirildi.

ANTALYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya’da 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, turuncu uyarı verilen illerde; AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan: 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu söylendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.