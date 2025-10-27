İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Ege bölgelerindeki 9 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 27 Ekim 2025 Pazartesi günü; öğle saatlerinden itibaren Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.