İçişleri Bakanlığı'ndan 'ev ev göçmen' denetimi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının tespiti, resmi kayıtlarda geçen adresin doğru olup olmadığı ve kaç kişinin mevcut adreste barındığını belirlemek amacıyla ev denetimine başladı. Ayrıca, adresinden yetkili makamların bilgisi dışında ayrıldığı belirlenenlerin yardımının kesileceği aktarıldı.

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