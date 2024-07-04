İçişleri Bakanlığı'ndan 'ev ev göçmen' denetimi
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının tespiti, resmi kayıtlarda geçen adresin doğru olup olmadığı ve kaç kişinin mevcut adreste barındığını belirlemek amacıyla ev denetimine başladı. Ayrıca, adresinden yetkili makamların bilgisi dışında ayrıldığı belirlenenlerin yardımının kesileceği aktarıldı.
İktidarın göçmenlere yönelik gerçekçi bir politika yürütmemesi nedeniyle toplumda yaşanan nefret gerilimleri sürerken İçişleri Bakanlığı'nın Suriyelilere yönelik denetimleri arttırdığı ortaya çıktı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Ev ev sığınmacı denetimi" başlıklı yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın denetimlerine ilişkin dikkat çeken bir detaya yer verdi.
Yazıda yer alan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Suriyelilerin gerçek sayısını öğrenmek, gerekse verdiği adresin doğru olup olmadığını, kaç kişinin o adreste barındığını belirlemek amacıyla “ev denetimleri”ne başladı.
BİLGİ VERMEDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPANLARIN YARDIMI KESİLECEK
Göçmenlerin gerçekten belirlenen il ya da ilçede kalıp kalmadığı saptanacak. Böylece hangi ilde kaç göçmen olduğu da belirlenmiş olacak.
Adresinden yetkili makamların bilgisi dışında ayrıldığı belirlenenlerin yardımı kesilecek.