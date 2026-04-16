İçişleri Bakanlığı'ndan karar: Her okulun önüne iki polis görevlendirildi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki tüm okulların önüne en az iki polis görevlendirildi.

Bakanlığın kararına göre eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekipler de sürece dahil edilecek.

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak GBT kontrolleri yaptı.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.