İçişleri Bakanlığı'ndan kritik karar: Araç içi ekran düzenlemesi geri çekildi

Araçlarda sürücünün görüş alanında bulunan ekran ve multimedya sistemlerine yönelik ceza uygulanmasını öngören düzenleme geri çekildi. İçişleri Bakanlığı, uygulamaya ilişkin yönetmelik hazırlanana kadar söz konusu hüküm kapsamında yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

Kararın, 27 Şubat 2026’da yürürlüğe giren ve araç içi görüntü cihazlarına ilişkin sınırlamalar getiren düzenleme sonrası ortaya çıkan tartışmaların ardından alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca bu kapsamda kesilen cezaların da iptal edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir."