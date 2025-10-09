Giriş / Abone Ol
İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış beklenen illere uyarı

İçişleri Bakanlığı; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

Yurttaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

