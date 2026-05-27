İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' uyarısı

Başta Ankara, Sakarya ve Çankırı olmak üzere yarın çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere yer verildi.

Buna göre, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bakanlık, açıklamasında yurttaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.