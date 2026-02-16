İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' ve 'fırtına' uyarısı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde bugün ve yarın etkili olacak sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 16 Şubat 2026 Pazartesi günü; Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. 17 Şubat 2026 Salı günü; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor" denildi.

'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI'

Açıklamada ayrıca "Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

