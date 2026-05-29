İçişleri Bakanlığı Nurcu vakıfla protokol imzaladı: Ders verecekler

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Ömer Faruk Coşkun tarafından Bakan Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine, merkezdeki birimlere ve bağlı kuruluşlara gönderilen 14 Mayıs 2026 tarihli yazının 6 sayfalık protokol ekinde yer alan bir ortaklık analaşması dikkat çekti.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, Coşkun’un Bakan Çiftçi adına imzalayarak gönderdiği protokol metninin kapağında, "Osmanlı Türkçesi Eğitimi"nin Bakan Çiftçi’nin talimatıyla başlatıldığı görüldü. Protokole göre, İçişleri Bakanlığı’nın projedeki ortağı Nur cemaati içinde faaliyet yürüten Hayrat Vakfı oldu.

Valiliklere gönderilen protokol metnine göre, Hayrat Vakfı’nın organize edeceği “Osmanlı Türkçesi Eğitimi” projesinde bakanlık tarafındaki muhatap ise Eğitim Dairesi Başkanlığı olacak.

Ayrıca, personelin katılacağı kurslardaki eğitim materyalleri bakanlık tarafından temin edilecek.

AKADEMİK PERSONEL YERİNE DİNİ VAKIF

Protokole göre, illerde valiler ve vali yardımcıları başta olmak üzere, ilçelerde de kaymakamlar öncelikli olmak üzere haftada iki saat ders yapılacak. Kursu başarı ile bitirenlere sertifika verilecek.

Bizzat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlatılacak Osmanlıca öğrenme kursları akademik personel yerine dini bir vakıf üzerinden gerçekleştirilmiş olacak.

Hayrat Vakfı, Nurcular içinde en aktif yapılardan biri olarak bilinen Yazıcılar Grubu’yla bağlantılı bir yapı olarak öne çıkıyor. Grup, Said-i Nursi’ye ait risalelerin Osmanlıca harflerle yazılmasını savunan çizgisiyle biliniyor.

36 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR

Haberde İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra yapılanmasında yaklaşık 36 bin personelini ilgilendiren bu faaliyete valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, mülki idarede görev alan hemen herkesin katılmak durumunda olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nca yürütülecek Osmanlı Türkçesi Eğitimi çalışmalarında Hayrat Vakfı’nın sorumluluğun başında eğitime katılacak “gönüllüleri” tespit edecek. Yanı sıra alanında uzman eğiticiler marifetiyle müfredat ve ders materyali hazırlayacak.